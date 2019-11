Francija po zmagi med dvojicami do tretjega naslova v pokalu Fed

Perth, 10. novembra - V finalu pokala Fed sta bili teniški reprezentanci Avstralije in Francije po dvobojih med posameznicami poravnani na 2:2, zato je o končni zmagovalki odločala tekma dvojic. To sta s 6:4 in 6:2 dobili Caroline Garcia in Kristina Mladenovic, ki sta bili boljši od Ashleigh Barty in Samanthe Stosur, ter tako Franciji zagotovili tretji naslov.