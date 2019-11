Nova zmaga za Dallas in Dončića

New York, 10. novembra - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA dosegli novo zmago. Na gostovanju v Memphisu so se Luka Dončić in druščina veselili zmage s 138:121. Vnovič je bil najučinkovitejši igralec tekme prav Dončić s 24 koši, a tudi 14 skoki, osmimi asistencami in dvema ukradenima žogama.