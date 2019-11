Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 10. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je predvidoma do petka zaradi obnove vozišča zaprta cesta Jesenice-Gorje, med Kočno in Gorjami, dnevno med 8. in 17. uro. Do petka bo zaradi obnove mostu zaprta cesta Radeče-Breg, pri Loki. Obvoz je po cesti Radeče-Sevnica-Breg in obratno.