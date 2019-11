Grosupeljčanke v gosteh visoko premagale Konjičanke

Ljubljana, 9. novembra - V sobotnih tekmah slovenskega košarkarskega prvenstva so do novih dveh točk prišle košarkarice Cinkarne Celje, potem ko so v zadnji četrtini strle upor Maribora. Grosupeljčanke so v gosteh nadigrale Konjičanke, Triglavanke pa so pred domačimi gledalci zanesljivo premagale Akson Ilirijo.