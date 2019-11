Aleš Borčnik in Anže Petrič balinarska svetovna prvaka v štafeti

Mersin, 9. novembra - Zadnji slovenski nastop na svetovnem balinarskem prvenstvu v turškem Mersinu se je končal z zmagoslavjem Aleša Borčnika in Anžeta Petriča, ki sta v finalu štafetnega zbijanja premagala Italijana Maura Roggera in Emanuela Ferrera s 60:55 in osvojila naslov svetovnih prvakov.