Po smrti treh gasilcev v Italiji lastnik priznal namerno eksplozijo

Torino, 9. novembra - Italijanski karabinjerji so ponoči prijeli lastnika gospodarskega poslopja v kraju Quargnento blizu Torina na severu države, kjer so v ponedeljek v eksploziji umrli trije gasilci. Moški je priznal, da je bila eksplozija namerna in da je šlo za zavarovalniško goljufijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.