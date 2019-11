Židan na kongresu z željo nadaljnjega vodenja SD in opozorilom o načetem zaupanju v koaliciji

Velenje, 9. novembra - Predsednik SD Dejan Židan je v uvodu današnjega kongresa v Velenju okoli 700 udeležencem spregovoril o delu stranke, rezultatih in svojem položaju. Dejal je, da želi SD peljati naprej, ker ima jasno in prepričljivo vizijo. Opozoril pa je tudi na stanje v koaliciji, ki jo "načenja pomanjkanje medsebojnega zaupanja, kar je nepotrebno in škodljivo".