Dnevnik o usodi NK Olimpija (9. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Miha Štamcar v komentarju Najbolj zagrizen slovenski navijač piše o usodi NK Olimpija, katerega predsednik in lastnik je Milan Mandarić. Ta je po manjši krizi klub še enkrat rešil pred propadom in je, kot ugotavlja avtor, najzvestejši navijač v slovenski ligi in edini, ki je za uspeh kluba pripravljen tvegati svoj denar.