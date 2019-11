Dončić z novim trojnim dvojčkom, Dallas izgubil

Dallas, 9. novembra - Odlični slovenski košarkar Luka Dončić je dosegel nov trojni dvojček in prišel do strelskega rekorda v severnoameriški košarkarski ligi NBA, a to vseeno ni preprečilo tretjega domačega poraza Dallasa v letošnji sezoni. Ekipa New York Knicks je bila boljša s 106:102, Dončić pa je končal z 38 točkami ter temu dodal še 14 skokov in deset podaj.