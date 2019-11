Znanstveniki obolenja zaradi kajenja elektronskih cigaret povezali z acetatom vitamina E

Atlanta, 9. novembra - Ameriški znanstveniki pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so sporočili, da so odkrili najverjetnejšega krivca za številne okvare pljuč in več smrti pri kadilcih elektronskih cigaret. To naj bi bil acetat vitamina E, ki so ga odkrili pri vseh 29 pacientih, vključenih v raziskavo.