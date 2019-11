Novo kopališče v Slovenj Gradcu predvidoma v letu 2022

Slovenj Gradec, 9. novembra - Eden večjih načrtovanih projektov v Mestni občini Slovenj Gradec je ureditev novega kopališča in parka urbanih športov. Postopek izbire izvajalca gradbenih del je v zaključni fazi, ocena projekta pa se je v letu in pol zaradi višjih cen na trgu zvišala z 6,8 na 8,6 milijona evrov z DDV. Zaključek projekta je po novem predviden do konca 2022.