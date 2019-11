Na Kariernem sejmu v Ljubljani 6000 obiskovalcev

Ljubljana, 9. novembra - Kariernega sejma, ki ga je ta teden v Ljubljani organiziral zaposlitveni portal MojeDelo.com, se je udeležilo okoli 6000 obiskovalcev. Na sejmu jih je pričakalo 80 priznanih delodajalcev, ki so bili na voljo za razgovore, pa karierni svetovalci in strokovnjaki, ki so spregovorili tudi o tem, kako do sanjske službe. Pozvali so k proaktivnosti.