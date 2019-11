V Cimosu spet vlada optimizem

Koper, 9. novembra - Koprski Cimos se dve leti po prehodu pod okrilje italijanskega TCH očitno spet postavlja na noge. Čeprav iz družbe ne dajejo informacij javnosti, pa neuradni viri potrjujejo, da družba tako rekoč "cveti". Po naložbah v obrate skupine v Sloveniji in na Hrvaškem tako prihaja do novih zaposlitev v proizvodnih obratih v Senožečah in Mariboru.