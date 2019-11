Marcelu Štefančiču jr. bodo drevi podelili priznanje revije Ekran

Ljubljana, 8. novembra - V Slovenski kinoteki bodo drevi podelili priznanje revije za film in televizijo Ekran Marcelu Štefančiču jr. Eden najproduktivnejših slovenskih filmskih kritikov priznanje prejme za kritiško, teoretsko in zgodovinopisno delo o slovenskem in svetovnem filmu. Podelitvi bosta sledila pogovor z nagrajencem in projekcija filma po njegovem izboru.