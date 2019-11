V EU zaposlenih rekordno število ljudi

Bruselj, 8. novembra - V EU je zaposlenih 241 milijonov ljudi, kar je največ doslej, stopnja brezposelnosti pa je bila avgusta s 6,2 odstotka najnižja od začetka tega stoletja, kaže poročilo Evropske komisije o trgu dela in plačah v Evropi za lani in letos. Plače so se lani prvič po letu 2008 zvišale v vseh državah članicah.