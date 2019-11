Policija začela ogled požarišča doma na Okrešlju, požar prizanesel zimski sobi

Logarska dolina, 8. novembra - Policija je zaradi slabih vremenskih razmer morala prekiniti ogled požarišča Frischaufovega doma na Okrešlju. Nadaljevali ga bodo, ko bodo vremenske razmere to omogočale, so sporočili s Policijske uprave Celje. Po besedah sodelavcev STA, ki so pri domu, je ta zelo uničen. Je pa požar prizanesel zimski sobi.