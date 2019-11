Na Broadwayju muzikal o življenju Tine Turner

New York, 9. novembra - Legendarna ameriška rock in pop pevka Tina Turner bo konec novembra dopolnila 80 let, na Broadwayju pa so pravkar začeli prikazovati muzikal, ki pripoveduje njeno življenjsko zgodbo. V podobi kraljice rock and rolla, kot so pogosto označili dobitnico več grammyjev, nastopa igralka Adrienne Warren, poroča nemška tiskovna agencija dpa.