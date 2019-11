Bled, 8. novembra - Slovenija želi biti na področju krožnega gospodarstva vodilna v regiji in povezati ostale države pri uresničevanju tega koncepta. Zato je ministrstvo za okolje in prostor danes na Bledu pripravilo mednarodno konferenco Krožno gospodarstvo v regiji - povezani za trajnost in rast, ki so se je udeležili predstavniki držav jugovzhodne Evrope.