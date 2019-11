Nekdanja vodilna v Aha Muri zavračata krivdo za oškodovanje delavcev

Murska Sobota, 8. novembra - Nekdanja generalni direktor ter komercialna in tržna direktorica v Aha Muri Dušan Gomboc in Lijana Kocbek na današnjem predobravnavnem naroku nista priznala krivde, da sta kršila temeljne pravice delavcev. Tožilstvo jima očita, da 1060 delavcem marca, aprila in maja 2014 nista plačala 1,15 milijona evrov za socialne prispevke.