Osumljenec petih vlomov na območju Ljubljane v priporu

Ljubljana, 8. novembra - Policisti so v sredo odvzeli prostost 25-letniku, ki ga utemeljeno sumijo, da je konec oktobra vlomil v pet objektov na območju Ljubljane. Slovenskega državljana, ki so ga že prej obravnavali za kazniva dejanja premoženjske kriminalitete, so privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.