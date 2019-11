Evropske borze začele s padci

Frankfurt, 8. novembra - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan začele s padci indeksov. Vlagatelji so osredotočeni predvsem na dogajanje v smeri podpisa delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, pri čemer trenutno odmeva novica, da Bela hiša še ni sprejela dokončne odločitve o ukinitvi carin na kitajski uvoz.