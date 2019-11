Postojnski dijaki izdelujejo leseno plovilo

Postojna, 10. novembra - Dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna te dni skupaj z ameriškim mentorjem Archom Davisom izdelujejo leseno plovilo. Ves les za slabe štiri metre dolg čoln so pridobili iz slovenskih gozdov, plovilo pa bodo krstili in splavili prihodnje leto v Piranu. Kaj bodo z njim storili zatem, pa še ne vedo.