Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor, v ospredju delnice Krke

Ljubljana, 7. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju napredoval za 0,24 odstotka na 866,98 točke. Borzni posredniki so opravili za 623.490 evrov prometa. Največ so povpraševali po delnicah Krke - lastnika jih je zamenjalo za 202.000 evrov, tečaj pa se ni spremenil. Z največjo rastjo so sklenile delnice Telekoma.