Energetika Maribor z vrsto investicij za učinkovitejšo rabo energije

Maribor, 8. novembra - Javno podjetje Energetika Maribor je v zadnjih dveh letih izvedlo vrsto investicij s ciljem učinkovitejše rabe energije, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in uvajanja obnovljivih virov energije. Skupno so za to namenili okoli 3,5 milijona evrov, je na današnji predstavitvi novih pridobitev v Mariboru povedal direktor Alan Perc.