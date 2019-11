Vipavska vinska klet Vipava 1894 praznuje 125-letnico delovanja

Vipava, 7. novembra - Čeprav ima podjetje Vipava 1894 burno zgodovino in je bilo še pred nedavnim na robu zloma, v zadnjih treh letih, odkar sta ga kupila avstrijski podjetnik slovenskega rodu Michael Blaschitz in enolog Hannes Sabathi, spet raste in pridobiva na ugledu. Še posebej so na to ponosni ob visokem jubileju, saj vinska klet praznuje 125-letnico delovanja.