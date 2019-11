V Cankarjevem domu glasbena predstava za otroke na temo odnosa do živali

Ljubljana, 8. novembra - V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma bodo popoldne gostili Slovensko stalno gledališče (SSG) iz Trsta s koprodukcijsko glasbeno predstavo za otroke Ferija Lainščka in Lojzeta Krajnčana Na dvorišču, ki jo režira Ivana Djilas. Predstava, v kateri igrata Romana Krajnčan in Danijel Malalan, pripoveduje zgodbo o dveh sosedih in domačih živalih.