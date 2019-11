Microsoft: Krajši delovnik na Japonskem spodbudil prodajo

Tokio, 10. novembra - Ameriški tehnološki velikan Microsoft je na Japonskem, kjer so znani po prekomernem delu zaposlenih, avgusta poskusil z radikalno idejo - delati manj. Izkazalo se je, da so štiridnevni tedenski delovnik in ostale reforme, ki so jih vpeljali, spodbudili prodajo in zmanjšali stroške.