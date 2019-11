Štantetove Posledice in Lovka Urške Djukić na festivalu v Rimu

Rim, 8. novembra - V Rimu bo od danes do 21. novembra potekal 25. festival Medfilm, na katerem predstavljajo države, ki se Mediterana dotikajo s svojim morjem, kulturo in filmom. Festival je že gostil slovenske režiserje, tokrat pa bosta slovensko kinematografijo zastopala Darko Štante s celovečernim filmom Posledice in Urška Djukić s kratkim filmom Lovka.