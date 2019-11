Maribor dobil prvo mini polnilno središče za e-vozila

Maribor, 7. novembra - Mariborska energetska družba Energija plus je danes odprla svojo prvo mini polnilno središče za električna vozila v Mariboru, ki omogoča polnjenje treh vozil sočasno. Kot je ob tem poudaril direktor družbe Bojan Horvat, je to šele začetek, saj nameravajo do konca leta 2020 postati vodilni ponudnik tovrstne energije v severovzhodni Sloveniji.