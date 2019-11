New York, 6. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano, saj so vlagatelji pričakovali konkreten napredek v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vlagatelji ostajajo previdni zaradi pomanjkanja oprijemljivega napredka.