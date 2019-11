Odbor za obrambo tokrat o pobudi za odstop od nakupa valukov

Ljubljana, 7. novembra - Odbor za obrambo bo na današnji nujni seji na zahtevo poslancev Levice obravnaval njihov predlog za odstop od nakupa šestkolesnih oklepnikov valuk. Menijo namreč, da je ta nesmiseln in netransparenten. Kot so opozorili v preteklih dneh, gre za zastarele oklepnike, za katere ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska (SV) že sedaj iščeta zamenjavo.