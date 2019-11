Šarec za ohranitev močne kohezijske politike in v prihodnost usmerjen proračun EU

Praga, 6. novembra - Voditelji držav Skupine prijateljev kohezije, med njimi slovenski premier Marjan Šarec, so se danes v Pragi zavzeli za finančni okvir EU 2021-2027, ki bo ohranjal ključni pomen in ustrezen obseg sredstev za kohezijsko politiko. Šarec se je zavzel za "zadosten in v prihodnost usmerjen proračun", s katerim se bo mogoče spoprijeti s ključnimi izzivi.