Odpoklic izdelka Celi mandlji

Izdelek, ki ga dobavlja Märsch Importhandels GmbH, ima roka uporabnosti do 22. 4. 2020 in do 23. 4. 2020. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Izdelka kupci ne smejo uživati surovega. Če se ta naravni, neobdelani izdelek kljub temu uporablja kot sestavina za peko in se ga pred zaužitjem vsaj 10 minut segreva pri najmanj 80 stopinj Celzija, potem jed, v kateri so ena od sestavin mandlji, ni več nevarna za zdravje, so še sporočili iz podjetja.