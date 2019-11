S Škocjanskim zatokom bo še naprej upravljalo društvu za opazovanje in proučevanje ptic

Ljubljana, 6. novembra - Z naravnim rezervatom Škocjanski zatok bo še naprej upravljalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je z njim upravljalo tudi minulih 20 let. Aneks h koncesijski pogodbi za upravljanje sta danes podpisala minister za okolje in prostor Simon Zajc ter predsednik društva Rudolf Tekavčič.