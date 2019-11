Navijači zbirajo denar za pokritje klubskega dolga

Tunis, 6. novembra - Tunizijski nogometni klub Africain se je znašel v finančnih težavah in k aktivnemu reševanju težav so se pridružili tudi navijači. Ti so v okviru kampanje v enem dnevu zbrali skoraj 407 tisoč evrov, svoj delež pa je pripomogel tudi slep privrženec, ki je privarčevani denar namesto za zdravilo namenil klubu.