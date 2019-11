IS naj bi v Tadžikistanu napadla mejno postojanko

Dušanbe, 6. novembra - Napad na mejno postojanko v Tadžikistanu je minulo noč terjal najmanj 17 žrtev, so danes sporočile oblasti v tej nekdanji sovjetski republiki. Krivdo za napad na postojanko so pripisale borcem skrajne Islamske države iz Afganistana. Te so obmejne sile na koncu obvladale in jih 15 ubile. Med žrtvami sta tudi dva pripadnika obmejnih sil.