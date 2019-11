Policisti v Medvodah zasegli 165 sadik konoplje

Ljubljana, 6. novembra - V hišni preiskavi v Medvodah so policisti v torek našli in zasegli 165 sadik prepovedane droge konoplje, približno dva kilograma posušene konoplje in injekcijsko brizgalko z neznano smolnato snovjo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Drogo in pripomočke za njeno gojenje so policisti zasegli, osumljenca pa bodo ovadili.