Hoteli Bernardin nadaljujejo s prenovami

Portorož, 6. novembra - Turistična družba Hoteli Bernardin, ki je spomladi končala finančno sanacijo, nadaljuje z investicijskim ciklom. Po prenovi v Grand hotelu Bernardin je tako zdaj stekla prenova hotela Histrion, notranjih bazenov Lagune Bernardin in wellness centra. Prenova hotela bo končana predvidoma do konca aprila, bazenski del in wellness pa do junija 2020.