GoOpti nadaljuje s širitvijo poslovanja

Ljubljana, 6. novembra - Digitalna platforma GoOpti, ki ponuja cestne prevoze, nadaljuje s širitvijo poslovanja. Potem ko je avgusta dodatno razširila ponudbo na Hrvaškem, so v mrežo GoOpti dodali še Albanijo in Črno goro. Vstop na albanski in črnogorski trg je za podjetje strateškega pomena, so poudarili.