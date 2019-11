Zajc in župani enotni, da mora država za odpadke poskrbeti sama

Ljubljana/Jesenice, 6. novembra - Okoljski minister Simon Zajc se je sestal z župani in predstavniki petih občin, ki so pokazale interes za objekt za termično obdelavo odpadkov. Na srečanju so se strinjali, da moramo kot država in državljani za svoje odpadke poskrbeti sami, ob tem pa so se dogovorili, da bodo občine s pomočjo ministrstva pripravile idejne zasnove za sežigalnice.