Slovenija bo na domačem EP do 21 let igrala otvoritveno tekmo

Ljubljana, 6. novembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je predstavila razpored evropskega prvenstva do 21 let, ki ga bosta leta 2021 gostili Slovenija in Madžarska. Prvenstvo bo potekalo med 9. in 26. junijem, na otvoritveni tekmi v Ljudskem vrtu se bo predstavila tudi mlada reprezentanca Slovenije, ki bo debitirala na prvenstvu.