Pariški Center Pompidou odpira podružnico v Šanghaju

Šanghaj, 7. novembra - Pariški Center Pompidou, ki se ponaša z drugo največjo zbirko moderne umetnosti na svetu, odpira podružnico v Šanghaju. Novi muzej, ki so ga poimenovali Centre Pompidou x West Shape of Time Project, so v tamkajšnji kulturni četrti zgradili po načrtih britanskega arhitekta Davida Chipperfielda. Za javnost bo vrata odprl v petek.