Xi in Macron izrazila podporo nepovratnemu pariškemu sporazumu

Peking, 6. novembra - Kitajski in francoski predsednik Xi Jinping in Emmanuel Macron sta danes v Pekingu znova potrdila "trdno podporo" pariškemu podnebnemu sporazumu. Dva dni po tistem, ko so ZDA sprožile uradni izstop iz sporazuma, sta ga v skupni izjavi označila za "nepovraten proces in kompas odločne podnebne akcije".