V Moderni galeriji mednarodni simpozij Umetnost in njene institucije v boju proti populizmu

Ljubljana, 6. novembra - V Moderni galeriji se danes začenja dvodnevni mednarodni simpozij z naslovom Umetnost in njene institucije v boju proti populizmu, na katerem bodo sodelovali muzejski direktorji, kustosi in drugi akterji v polju moderne in sodobne umetnosti. Poleg uvodnega predavanja sociologa Rastka Močnika bo ponudil še okrogli mizi.