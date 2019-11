Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 6. novembra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne se bodo pojavljale posamezne plohe, ki bodo pogostejše na zahodu. Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in se razširile tudi nad osrednjo in deloma vzhodno Slovenijo, vmes bodo možne tudi posamezne nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.