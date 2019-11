Ljubljančan po grožnjah in izsiljevanju v priporu

Pivka/Koper, 6. novembra - Policija je 29. oktobra v Pivki prijela 27-letnega Ljubljančana, ki je v začetku oktobra z nožem in pištolo grozil ter izsiljeval dva moška z območja Postojne. Med hišno preiskavo so moškemu zasegli večjo količino droge. Ljubljančana so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ki je zanj odredil pripor.