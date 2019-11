Trgovinski spor povzroča negotovost na borzah v Aziji

New York/Tokio, 6. novembra - Upanje v skorajšnji dogovor v ameriško-kitajskem trgovinskem sporu je spet nekoliko popustilo in tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Kitajska po poročanju tamkajšnjih medijev vztraja pri odpravi ameriških carin na kitajsko blago, še preden bo z ZDA podpisan trgovinski dogovor.