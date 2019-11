Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 11.)

Ljubljana, 5. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ponedeljkovem srečanju predsednika vlade Marjana Šarca z župani obmejnih občin, ki so mu predstavili pobudo za zmanjšanje negativnih posledic nezakonitih migracij na življenje obmejnih prebivalcev. Poročale so tudi o okrepljenem sodelovanju slovenske in italijanske policije.