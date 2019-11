Predor Golovec popoldne krajši čas zaprt zaradi okvare vozila

Ljubljana, 5. novembra - Med razcepoma Malence in Bizovikom je na nevarnem delu ceste po podatkih policije obstalo okvarjeno vozilo, zaradi česar so za krajši čas zaprli predor Golovec. Oviro, ki ni bila posledica prometne nesreče, so odstranili. V času zapore je pred predorom Golovec v smeri Štajerske nastala okoli 3-kilometrska kolona vozil. Promet zdaj poteka normalno.