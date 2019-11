Zaradi dežja in močnega vetra največ težav v zahodni in osrednji Sloveniji

Ljubljana, 5. novembra - Obilne padavine z nalivi, ki so danes zajele državo, so največ težav povzročile v zahodni in osrednji Sloveniji. Meteorne vode so zalile 21 stanovanjskih in drugih objektov, zalitih pa je bilo tudi več cestišč. Zaradi močnega vetra in razmočenih tal se je podrlo večje število dreves, ki so ovirala promet, eno pa je padlo tudi na streho vozila.